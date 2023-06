“Giacomo Puccini: questo sconosciuto“ Incontro con il musicologo Michele Bianchi

Nell’ambito del progetto “Un teatro sempre aperto”, interessante conferenza a tema pucciniano oggi alle 11.30 nel caffè del Teatro del Giglio, con il musicologo Michele Bianchi (nella foto). “Giacomo Puccini: questo sconosciuto” è l’emblematico titolo di questo momento di approfondimento che anticipa alcuni temi che ritroveremo nella raccolta di saggi di Bianchi dal titolo “Giacomo Puccini l’enigmatico. Fonti e tattiche drammaturgiche” prossima alle stampe. "Nell’immaginario collettivo – afferma Bianchi - Puccini è il buontempone gaudente, dedito perlopiù alla caccia e alle donne. Amato dal grande pubblico per l’efficacia delle sue melodie, è perlopiù sottovalutato dalla critica per la presunta modestia del suo apparato letterario ed intellettuale. Indagando in profondità, si scopre però un personaggio disincantato, tormentoso e tormentato, sempre alla spasmodica ricerca di una teatralità indubbiamente ‘lacrimosa’, ma estremamente problematica e molto più complessa".

Alle 17, nel foyer del teatro, si esibiranno gli allievi della classe di violino del Maestro Alberto Bologni, in collaborazione con il “Conservatorio Luigi Boccherini”.