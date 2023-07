Già tutto esaurito per l’incontro di stasera con Mario Giordano

E’ tutto esaurito per l’incontro con Mario Giordano (in foto) nell’ambito del Festival L’Augusta. Il terzo appuntamento estivo è previsto per questa sera alle 21.30 all’ex casa del Boia. "Non c’è stato nemmeno tempo di pubblicizzare l’evento - commenta il presidente del festival, Iacopo Di Bugno - a riprova di un vasto pubblico ormai attento al nostro cartellone". Le serate del festival, che godono del patrocinio gratuito del Comune di Lucca, sono comunque registrate e trasmesse su Retemia e Antenna3. Giordano, editorialista del quotidiano La Verità e giornalista Mediaset, presenterà il suo nuovo libro, “Maledette iene“.