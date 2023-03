Già oltre cento le iniziative in programma

La dimensione e l’interesse di un evento di solito sono determinati dai numeri. La mostra delle camelie, su quattro ettari di spazio botanico e con oltre mille cultivar per duemila piante, richiama ogni anno migliaia di visitatori, anche dall’estero.

Ad oggi sono già 70 i bus prenotati, in particolare dalla Germania, contro i 50 dello stesso periodo del 2022. Più di 100 le iniziative in programma dalle 10 alle 19 dei sei giorni, tre sabati e tre domeniche. Sono 25 le associazioni che collaboreranno alla kermesse che ha il patrocinio del Comune di Lucca e quello della Regione Toscana.

Alcune informazioni pratiche e logistiche. Nei giorni di mostra il costo del biglietto sarà di 8 euro e offre il diritto al viaggio in navetta (ingresso gratuito per disabili, giovani fino a 18 anni, giornalisti). Sempre nei giorni di mostra il centro del paese sarà infatti chiuso al traffico, ma è possibile parcheggiare presso il "Frantoio sociale del Compitese" (via di Tiglio 609A, Pieve di Compito, Capannori) dove sarà presente anche la biglietteria. Informazioni e programma sono consultabili sul sito camelielucchesia.it. Villa reale propone il tagliando ridotto a coloro che si presenteranno, nei giorni feriali, con il biglietto della mostra delle camelie.

Ma.Ste.