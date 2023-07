Ghivizzano abbraccia Di Lorenzo. Spazio alla festa per il capitano

Ghivizzano (Lucca), 16 luglio 2023 - "Ci sono emozioni che non si possono spiegare, bisogna viverle". Così il sindaco di Coreglia Antelminelli, Marco Remaschi, riassumeva le forti sensazioni provate per la vittoria dell’Italia agli Europei e in particolare per la prestazione straordinaria dell’amato terzino nato e cresciuto a Ghivizzano, Giovanni Di Lorenzo, ringraziandolo a nome dell’intera comunità. Eravamo nel luglio 2021; feste, fuochi di artificio e onori allora si susseguirono per il beniamino locale che mai ha fatto mancare la reciprocità di interesse, ponendo sempre in primo piano il legame con il suo “paesello“, come lo chiama scherzosamente, quello con la sua comunità, i suoi amici di sempre e con la sua famiglia che vive tuttora nel borgo.

Oggi la storia si ripete, con Marco Remaschi nuovamente alla testa dei festeggiamenti che la sua Ghivizzano stasera tributerà al campione europeo che ha conquistato un nuovo traguardo di grande rilievo, diventando Campione Italiano con la squadra del SSC Napoli, del quale è rispettato capitano, e alzando quella coppa attesa da ben trentatré anni per il terzo scudetto della società partenopea. Un tripudio per lui e per i suoi compagni dal cuore azzurro, con l’emozione aggiuntiva per il capitano Di Lorenzo di compiere lo stesso gesto vittorioso che nel 1990 fu del leggendario Diego Armando Maradona.

Questo testimone raccolto idealmente da Di Lorenzo, come da capitano a capitano, riecheggerà sicuramente nelle domande poste questa sera a Ghivizzano durante la festa in suo onore, che prenderà il via alle 19 e lo vedrà protagonista assoluto sul palco di piazza IV Novembre, dove salirà intorno alle 21. Tutto intorno sarà musica e divertimento con l’atteso arrivo della “voce“ ufficiale della Ssc Napoli, Dj Decibel Bellini, a dare il giusto ritmo e l’allestimento di punti ristoro a disposizione degli intervenuti, oltre allo storico “Bar Sport“ al centro della piazza aperto no stop. Un occhio di particolare attenzione, poi, è stato dedicato alla sicurezza generale.

"Non è facile stabilire quante saranno esattamente le persone che arriveranno per salutare e festeggiare il nostro Giovanni - spiega Remaschi - , certo è che la loro sicurezza è al primo punto del programma. Abbiamo elaborato piani di sicurezza con la Questura e stasera saranno presidiati sia la circolazione stradale sia gli accessi alla piazza. I carabinieri della stazione di Coreglia, coordinati dai colleghi della Compagnia di Castelnuovo, saranno supportati dal gruppo dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dalla polizia municipale di Coreglia e dai tanti volontari delle varie associazioni locali. Sarà presente la Misericordia di Piano di Coreglia con il medico a bordo, per far fronte a qualsiasi evenienza, in un luogo dove sono presenti molte vie di fuga e la sicurezza è già stata testata più volte. Posteggi a disposizione e aperti in tanti diversi luoghi che saranno debitamente segnalati".