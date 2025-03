Ghivizzani. Uno statista ombra

E’ stato tra i pochi "eletti" della "Prima Repubblica" lucchese, quando ormai era avviata ad un rapido declino. A lui si affidarono i lucchesi e anche i regnanti di turno per reggere le sorti del piccolo Stato. Un’anima forte ma silenziosa, uno statista-ombra che con saggezza e sensibilità seppe mettersi al servizio della causa lucchese. Insieme ad Antonio Mazzarosa, Carlo Massei, Nicolao Giorgini, Amedeo Cenami e pochi altri, divise onori e oneri nell’opera di fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca che avrebbe dovuto essere "il mezzo più efficace per assuefare il popolo ad una prudente economia…", creando un’istituzione con finalità benefiche. E fu proprio questo il campo dove Antonio Ghivizzani operò meglio.

La sua iniziazione però fu proprio con la la banca lucchese, di cui ricoprì per oltre un decennio il ruolo di segretario generale e da cui passarono le decisioni più importanti e la gestione dei conti. Il suo nome era sempre presente ma mai in primo piano, in ogni avvenimento che riguardava l’istituzione ma anche la città. Di idee liberali, aperto al cambiamento, protagonista anche nei moti del 1831, un mazziniano della prima ora, il Ghivizzani seppe distinguersi in campo sociale, promuovendo la nascita dell’Asilo infantile a Lucca e soprattutto la creazione della prima colonia estiva italiana a Viareggio, allora chiamata Ospizio marino, per bambini affetti da malattie respiratorie. Fu soprattutto questa la sua missione, che svolse nel ruolo chiave di direttore generale degli Ospizi e degli Ospedali di Lucca che aveva provveduto ad ordinare. Per combattere il male del secolo che colpiva soprattutto i tanti trovatelli e orfani del territorio, denutriti e abbandonati, coinvolse la Cassa di Risparmio per finanziare quest’opera benefica che in breve portò sulle coste viareggine più di duemila bambini a curarsi respirando l’aria salmastra, in un’area ancora in gran parte da bonificare.

Fu un’importante intuizione che creò in tutta Italia spirito di emulazione, facendo diventare la costa viareggina, un’interessante attrattiva per la cura di malattie. Per questo suo spirito di servizio, il Ghivizzani, fu anche nominato nella triade o Consiglio di Reggenza, insieme a Nicolao Giorgini e Serafino Lucchesi che, all’indomani della cessione del Ducato al Granducato di Toscana, resse la città per circa sei mesi, favorendo una progressiva commistione e fusione tra le istituzioni. Sempre più statista, divenne Consigliere di Stato della Toscana, rappresentante dei Lorena a Livorno, mantenendosi nei ruoli chiave della Regione, anche all’indomani dell’Unità d’Italia. Una statura morale e professionale a cui non corrispose una vita pubblica sempre condotta con basso profilo che gli costò diverse volte l’insuccesso alle urne per un seggio in Parlamento. Ma apprezzato dal presidente del Consiglio Benedetto Cairoli ottenne la nomina a senatore del Regno, quattro anni prima di morire, potendo dare il suo contributo alla risistemazione del sistema scolastico e all’allargamento del suffragio universale. Ghivizzani è un altro lucchese illustre dimenticato.