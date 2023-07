Gestori furbetti: la truffa dei falsi contratti e di bollette salate

L’attivazione di forniture non richieste e l’emissione di fatture con importi elevati è un fenomeno ricorrente in tema di controversie tra consumatori e gestori di servizi energetici. "L’ultimo caso che abbiamo seguito – dichiara Fabio Coppolella, presidente di Federconsumatori Lucca – è quello di un utente che ha ricevuto bollette per luce e gas, per il periodo da febbraio a maggio 2023, di 1.137 euro". Peccato che l’utente - stando a quanto riferito all’associazione - non avesse nessun contratto con quel gestore, ma ha comunque pagato le bollette, pur contestandole, per evitare la sospensione del servizio. Federconsumatori, per vederci chiaro, ha chiesto al gestore di poter ascoltare la registrazione telefonica dell’attivazione della fornitura. Il gestore ha fornito il file, ma l’utente non ha riconosciuto come sua la voce registrata.

"Quindi – prosegue Coppolella – abbiamo contestato al gestore l’attivazione non richiesta della fornitura del servizio elettrico e gas, sollecitando il rimborso delle fatture pagate dal consumatore. Inoltre, abbiamo inviato l’esposto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, contestando la condotta del gestore ed è stata attivata anche la procedura di conciliazione presso l’ARERA, per formalizzare la richiesta di rimborso che il gestore ha accolto.