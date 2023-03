Gestore fa ricorso al Capo dello Stato

La vicenda finirà di fronte a Mattarella. Un gestore della telefonia mobile, infatti, ha attivato il ricorso straordinario al Capo dello Stato per domandare l’annullamento di un parere negativo del Comune di Capannori, espresso il 19 ottobre 2022 sulla domanda di collocazione di un impianto. La notizia è confermata dalla delibera di giunta 39 del 28 febbraio 2023. I Comuni elaborano un piano per l’ubicazione di tali apparati, in genere lontani da obiettivi sensibili, come le scuole ad esempio. La normativa nazionale lascia ampio spazio alle compagnie sulla scelta e il piano comunale di telefonia è l’unico strumento per i Comuni per controllare. C’è la possibilità di proporre localizzazioni alternative. Con la nuova frontiera del 5G (a Capannori già diverse richieste), si avranno ancora maggiori discussioni. In questo caso, però, è mancata l’intesa tra Comune ed azienda.

Ma. Ste.