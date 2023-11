Gestione delle emergenze. Arriva la nuova app

La recente esercitazione di valenza nazionale svoltasi a Castelnuovo, su come fornire aiuto alle persone fragili ha dato modo all’Unione Comuni Garfagnana di testare, con successo, il proprio sistema Web Application Gis, con un quadro conoscitivo aggiornato proveniente dalle singole aree di attesa e di gestire, in maniera decentrata, il numero e le squadre dei volontari impegnati nella simulazione. L’Ente garfagnino, presieduto da Andrea Tagliasacchi, infatti, è stato tra gli organizzatori della Evei LU23 (Esercitazione valutazione esigenze immediate), un nuovo modello che sicuramente, da ora in poi, farà scuola a livello nazionale nella gestione dei soggetti fragili in situazioni di emergenza.

Tra i dodici operatori dell’Unione Comuni Garfagnana che gestiscono, in tempo ordinario, le attività di protezione civile, c’era anche nuovo personale che ha potuto quindi sperimentare, almeno in parte, la gestione di una sala operativa in caso di calamità. All’interno del Centro Situazioni, i dipendenti dell’Unione Comuni Garfagnana hanno potuto monitorare in diretta, tramite la propria app, il totale di persone assembrate nelle aree di attesa, il numero di persone fragili presenti, e le persone da assistere con urgenza. Questa innovativa applicazione, condivisa con gli altri volontari e operatori, ha destato l’interesse del direttore del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Toscana Giovanni Massini che si è complimentato con la squadra. Anche l’assessore regionale Monia Monni e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani hanno potuto prendere visione, in prima persona, dell’attività e della professionalità dei dipendenti dell’Unione Comuni e delle associazioni di volontariato della Garfagnana, Protezione civile e Autieri in testa.

Dino Magistrelli