Gestione contabilità. Parte un corso gratuito

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito per ‘Tecnico della gestione della contabilità e della formulazione del bilancio’, finanziato con le risorse del Por Fse Toscana 2021-2027. Il corso dura 600 ore, di cui 420 tra lezioni in aula, esercitazioni, laboratori e formazione a distanza, più 180 ore di stage aziendale. È rivolto a cittadini inattivi, inoccupati o disoccupati, residenti o domiciliati in Toscana, con più di 18 anni. Dieci posti sono riservati alle donne. Le lezioni si svolgeranno al Centro di formazione Scuola Lavoro in Via di Peretola 86, Firenze. Le iscrizioni chiudono il 24 marzo 2025 alle ore 13.00. Per candidarsi è necessario compilare il modulo su www.csltoscana.net o ritirarlo presso il centro. Alla domanda vanno allegati curriculum e copia del documento d’identità. Open day del corso: mercoledì 5 marzo alle ore 15 al Csl di Firenze.