Gesam Reti si “smarca“ “Non siamo Italia Reti“

Tentativi di far presa su nuovi utenti anche quando si tratta di contratti per il gas metano. Visto il proliferare di questi episodi Gesam Reti Spa avvisa i cittadini dei comuni dove opera la gestione del servizio di distribuzione del gas metano e gpl, che è totalmente estranea agli avvisi comparsi nei territori, affissi da una società denominata “Italia Reti“. Questa società starebbe proponendo “sistemi di sicurezza per il gas metano, monossido di carbonio o Gpl e i sistemi per la sicurezza anti incendio“. “Tale avviso dichiara – fa sapere Gesam Reti Spa – che nei prossimi giorni il personale tecnico della società Italia Reti “passerà per ragioni di sicurezza comune a spiegare e rilasciare“ tali sistemi“. Dunque Gesam Reti Spa chiarisce che non si tratta di suo personale autorizzato e che ogni eventuale intervento dovrà essere effettuato esclusivamente sull’impianto del cliente finale.