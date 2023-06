Gesam Reti, Bilancio di Sostenibilità 2022, Parità di Genere ancora lontana

Il bilancio di sostenibilità 2022 di Gesam Reti, "affronta altresì con estrema precisione e chiarezza temi di impatto e interesse sociale - si legge nella nota dell’azienda - come l’occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la formazione dei dipendenti, le pari opportunità e la digitalizzazione". Tutti dati, effettivamente, che si possono trovare nel corposo documento redatto appunto dall’azienda. Se osserviamo e analizziamo uno dei temi di interesse sociale di cui sopra, ad esempio la parità di genere (il cui raggiungimento è diventato un obiettivo, quasi smanioso per certi versi anche perché richiesto, della stragrande maggioranza delle aziende e delle imprese, grandi e piccole) appare evidente e chiaro, appunto, che la parità non è completa.

"Gesam Reti ha fatto molti passi avanti in questo senso" ha dichiarato il presidente Agnitti. Ma non negli ultimi anni, come si evince appunto dal bilancio: perché dal 2019 al 2021 la situazione è praticamente immutata e ci dicono che su 37 dipendenti, 29 sono uomini e 8 sono donne. Un gap importante soprattutto in certi ruoli, tra tutti quello operativo-manutentivo che sicuramente rappresenta la fetta più grande dei dipendenti. Tra i 15 operai che lavorano in Gesam non c’è una donna.

"È un’azienda particolare - spiega Agnitti - La maggior parte dei nostri dipendenti sono operai, che fanno un lavoro per il quale non si presentano donne. È un dato oggettivo: trovare donne che abbiano voglia di saldare tubi non è facile, perché si tratta anche di un lavoro particolare. Tant’è vero che a livello di amministrazione le donne sono rappresentate in modo pari".

Ed effettivamente tra gli impiegati c’è l’equilibrio perfetto: 8 uomini e 8 donne. Ma forse la spiegazione data da Agnitti non deve valere solo per la fatica fisica. Perché se si sale in alto, ai livelli apicali, la forbice si allarga di nuovo (e la voglia a quanto pare diminuisce) e il confronto è di 3 a 0: su tre che ricoprono ruoli dirigenziali tutti e tre sono uomini, nessuna donna (sempre nel 2021. "Ci sono i concorsi" fa notare il presidente Agnitti. Come a dire che è una questione di competenze. O magari anche in questo caso di volontà. Chissà.

Tere.Sca.