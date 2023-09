Geronimo sfida Lara nella finalissima di lunedì Adozioni ancora aperte

Il dolce Geronimo è il secondo cagnolino finalista di Randa Joe, che si contenderà il titolo con Lara a partire da lunedì, giorno della finalissima. Geronimo ha 5 anni, un bel carattere, è buono con umani e animali. In seguito a problemi neurologici ha difficoltà nella deambulazione, ma ciò non gli impedisce di fare una vita normale come gli altri cani. Infatti cammina, gioca, corre, ma lo fa - diciamo - “di traverso” necessita perciò di grandi spazi. E’ possibile adottare anche “in corsa” i cani ancora in cerca di casa tramite la mail [email protected], delle associazioni che collaborano con il progetto del Comune, Lucca Crea e In-Habit.