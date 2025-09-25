Genius Loci. Primo concerto a Villa Gunigi

Proseguono gli appuntamenti di “Lucca Genius Loci”, manifestazione che il Teatro del Giglio Giacomo Puccini realizza con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. All’interno della rassegna, pensata per indagare e celebrare il profondo legame tra la città di Lucca, il suo “spirito del luogo” e la straordinaria fioritura musicale che l’ha resa celebre nel mondo, trovano spazio anche i concerti degli studenti del Conservatorio di Musica “L. Boccherini”.

La loro presenza diventa così un ponte ideale tra passato e futuro: i giovani talenti raccolgono l’eredità di una terra che ha saputo generare, in epoche diverse, artisti immortali e la proiettano verso nuove forme di espressione, mantenendo così viva la tradizione musicale lucchese. I concerti del fine settimana (27 e 28 settembre) sono realizzati con il Conservatorio di Musica “L. Boccherini”: una collaborazione solida – quella tra Teatro e Conservatorio - che prosegue nel tempo, per ribadire la necessità di fornire la possibilità a tanti giovani talenti ancora studenti o neodiplomati di esibirsi in contesti professionali come quelli offerti dalle rassegne musicali del Teatro del Giglio Giacomo Puccini.

Il primo dei tre concerti è in programma il 27 settembre (alle ore 17) al Museo Nazionale Villa Guinigi, ed è realizzato in collaborazione con i Musei Nazionali di Lucca. Le flautiste Selene Silicani e Jennifer Palmerini, accompagnate al pianoforte da Elia Faccini, eseguiranno brani di Sergej Prokof’ev, César Franck e Franz Doppler.

Seguirà, domenica 28 settembre (alle ore 11.30) al Teatro San Girolamo, il recital pianistico di Matteo Arrighini, che proporrà al pubblico musiche di Domenico Scarlatti, Johann Sebastian Bach, Fryderyk Chopin, Aleksandr Nikolaevič Skrjabin e Ludwig van Beethoven. Al termine dei concerti verrà servito un aperitivo, con vini offerti dalla Tenuta del Buonamico di Montecarlo. I biglietti per i concerti di sabato e domenica - posto unico 10 euro – sono acquistabili alla biglietteria del teatro e online su TicketOne.it. In aggiunta al prezzo del biglietto sarà necessario pagare in loco quello per il Museo Nazionale di Villa Guinigi (4 euro - ridotto 2 euro - gratuito per gli under 18).