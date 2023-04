Genitori, nonni e parenti fra i banchi con gli studenti

Torna il progetto "Genitori sui banchi di scuola" alla Primaria "Giorgio La Pira" di Porcari. In questi giorni le porte della scuola a tempo pieno dell’Istituto Comprensivo si sono aperte per permettere la partecipazione delle famiglie ad alcune attività al fianco dei propri figli. Un momento in cui i bambini hanno potuto avere al proprio fianco mamma e papà e i nonni per far vedere loro le proprie attività. Si tratta di uno dei progetti che caratterizza questo plesso scolastico, giunto alla sua undicesima edizione e al quale gli insegnanti credono particolarmente, dedicandogli molto tempo ed energie.

L’obiettivo principale è quello di consolidare l’importante alleanza educativa tra scuola e famiglia, coinvolgendo i genitori in attività in classe con i propri figli. Le lezioni alle quali prendono parte mamme, papà, nonni, zii e altri familiari, sono varie e differiscono da classe a classe: laboratori di lettura animata, attività di scienze ed educazione ambientale, educazione fisica, laboratori creativi e artistici. I genitori, come negli anni precedenti, hanno accolto con grande entusiasmo l’invito della scuola, garantendo una numerosa e coinvolta partecipazione e hanno espresso un vivo ringraziamento all’istituto che gli ha permesso di trascorrere qualche ora sui banchi accanto ai figli.