Generazioni a confronto. L’iniziativa dell’Avis

Generazioni a contatto nel segno dell’aggregazione e dello scambio dell’amicizia. Accadrà ad Altopascio venerdì a cura di Avis con i bambini che si recheranno al Centro Anziani a trovare i “nonni“, anzi, a sfidarli a partite di tombola, il gioco che per tradizione unisce le famiglie anche dopo il pranzo di Natale. Un momento di riflessione, ma anche un’occasione per stare insieme, persone di età diverse che interagiscono in un confronto generazionale sempre molto apprezzato. Sia dagli over 65, che possono ricevere calore umano, allegria e la spensieratezza dei giovani. Per questi ultimi, invece, un arricchimento grazie al bagaglio di esperienza che gli anziani possono mettere sul tavolo. "Siamo stati noi di Avis a cominciare e questa tradizione la vogliamo mantenere - spiega la presidente, l’avvocato Ilenia Vettori - , perché è proprio in prossimità delle festività più sentite e più importanti dell’intero anno che queste iniziative riscaldano il cuore. E questo a tutti, anche a noi adulti che dobbiamo saper cogliere degli insegnamenti preziosi, quelli dei legami fra generazioni diverse".

Ma. Ste.