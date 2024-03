Gemignani e il dramma dei Dca ”Non sottovalutate i sintomi e fatevi curare da specialisti“

Claudio Gemignani, già candidato sindaco a Bagni di Lucca, insegnante di religione, sta vivendo un dramma personale: dal 29 gennaio è ricoverato per le complicazione di un grave disturbo del comportamento alimentare (Dca). Claudio è una persona sensibile, molto religiosa, impegnato per gli altri. Così ha deciso di raccontare la storia della sua malattia allo scopo di dare conforto ad altri come lui e, soprattutto, alzare la soglia di attenzione sui Dca.

"Si tratta - spiega - di un disturbo subdolo, cattivo, entrante, difficile da estirpare, ma non impossibile. All’inizio uno cerca sempre di fare finta di nulla, di dire che è tutto normale. Ma non è così. Nel mio percorso ho avuto dimagrimenti eccessivi, comportamenti disfunzionali e ossessivi. La mia giornata iniziava con un cappuccino a colazione, ‘mangiando‘ solo con gli occhi, un macchiato a metà mattina, una mela o pera e uno yogurt a pranzo, un succo a merenda e solo a cena qualcosa in più"

"Il dramma –prosegue Gemignani – è che il disturbo alimentare porta al proprio annientamento. Non pensi che al cibo, non pensi che a fare gesti disfunzionali e a un controllo sempre più stringente della tua alimentazione. Ti alimenti con la mente e non fisicamente. Mi ritrovavo a guardare video e programmi culinari, a non far altro che a parlare di cibo e di tutto ciò che ruotava intorno ad esso. Ero arrivato perfino a trascurare gli affetti più cari, che dovevano fare i conti con un Claudio ormai fuori carreggiata. Innervosito, triste, fissato".

Una volta compreso di aver bisogno di aiuto, però, una via di uscita si trova.

"Va detto – premette Gemignani – che l’ammissione di avere questo disturbo è molto, ma molto complicata. Io ho deciso di vivere e di farmi curare. Da anni sono in cura a livello ambulatoriale in una struttura che è una eccellenza internazionale. A novembre abbiamo capito che la terapia non bastava e si è arrivati al ricovero. Certo, quando ti viene diagnosticata la malattia da Dca la paura, la preoccupazione ed anche una certa dose di ‘vergogna‘ ti assalgono. Adesso sto seguendo un percorso di riabilitazione nutrizionale, di psicoterapia e di aiuto farmacologico".

"Ho deciso di parlarne – chiude Gemignani – per offrire una testimonianza nella speranza che qualcuno possa prendere coraggio, riconoscere il proprio stato e farsi curare. Io sono disposto ad aiutare e fare da tramite. In questa struttura dove attualmente sono, si trovano varie persone, che hanno deciso di prendere in mano la propria vita e di lottare, nessuno è solo. Magari non è semplice: per poter accettare la propria condizione, bisogna avere accanto le persone giuste: devono essere positive e non disfattiste".

Marco Nicoli