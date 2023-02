Gemellaggio musicale

Un gemellaggio nel segno della musica. Tutto ciò grazie al corpo musicale "Giuliano Zei" della cittadina del Tau che tornerà in teatro, a due mesi dall’evento di gennaio, con una collaborazione inedita e speciale e una novità assoluta. Lunedì 13 marzo, alle 21, sul palco del Teatro Giacomo Puccini, oltre alla banda di Altopascio saliranno anche i membri della Filarmonica Principessa Jolanda, di Mathi, in provincia di Torino.

"Ogni anno - commenta l’assessore alla Cultura, Alessio Minicozzi - la Filarmonica Principessa Jolanda sceglie un luogo italiano dove recarsi in visita, proponendo la possibilità di suonare insieme alla banda o al gruppo musicale locale. Questa volta la scelta è ricaduta, con nostro grandissimo piacere, su Altopascio e sul corpo musicale Zei. Più di 100 persone, quindi, approderanno l’11 marzo nella nostra cittadina dal Piemonte, capitanate dal sindaco di Mathi, Tommaso Turinetti, e visiteranno il nostro territorio, per concludere la loro gita proprio il 13 in teatro. Non possiamo che essere fieri e grati di questa occasione".

Un nuovo appuntamento per il quale sono già aperte le prenotazioni: l’evento è a ingresso libero, ma occorre prenotarsi cliccando sul sito www.eventbrite.it.

M.S.