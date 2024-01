Gemellaggio con un liceo francese nel segno delle auto e del rally

Si avvicina il gemellaggio tra le "Lycee Saint Vallier" e l’Ipsia "Simoni" dell’Isi Garfagnana di Castelnuovo. Infatti la classe francese della "Section competitions Saint Vallier" che si occupa della gestione delle Peugeot 208 rally 4, arriverà in Italia per conoscere la realtà dell’Ipsia di Castelnuovo per portare la sua esperienza nel campo della meccanica di auto da competizione. La classe "Section competitions Saint Vallier", ad inizio di ogni stagione, costruisce una macchina da rally, la studia, al fine di poter fare assistenza durante le nove competizioni del campionato assoluto asfalto, il più importante che si svolge in Francia. Tra le aziende che sostengono l’iniziativa, realizzata per formare meccanici con competenze specifiche nel motorsport, troviamo Stellantis e Michelin.