Gemellaggio con Damery per celebrare lo champagne

La pandemia aveva bloccato tutto, adesso però il gemellaggio tra Montecarlo e Damery per lo champagne, si farà. La conferma dal presidente del Consorzio vini Doc Gino Carmignani in arte "Fuso". Un legame con questo piccolo borgo transalpino di appena 1500 i residenti (contro i 4500 di Montecarlo), del Dipartimento della Marna specializzato nella produzione di qualità delle bollicine perlate. Siccome sul colle del Cerruglio vi sono diverse fattorie che hanno una produzione di di spumante, anni fa era venuta l’idea di un connubio su questo tema. Dalla Francia la risposta era stata positiva.

"Il Covid ha interrotto tutto e anche dopo il rallentamento oltralpe hanno sempre rinviato – spiega Carmignani – per questo i tempi si sono prolungati. Adesso finalmente i francesi si sono convinti a vederci per riannodare il discorso. Sarebbe assai prestigioso per noi avere un rapporto con chi lo champagne lo sa fare davvero. E’ un territorio piccolo, di circa 15 chilometri quadrati, ma per noi rappresenterebbe una bella immagine e magari chissà, anche foriero di sviluppo commerciale. Siamo una delle più piccole Doc italiane e fra qualche settimana dal Ministero avremo le modifiche del disciplinare, lievi ritocchi sui vitigni e loro percentuali per allinearsi agli standard e alle direttive europee". I bianchi e i rossi locali sono molto apprezzati.

Quando sarà perfezionato, quello con Damery sarà il quarto gemellaggio per Montecarlo, dopo quelli con Karlstejn, Praga (che alla lettera tradotto, significa Monte-Carlo), con denominatore comune l’imperatore che ha dato il nome; Althen des Paluds, in Camargue, Francia e Mylau, Germania: in comune fra questi ultimi due la vocazione agricola del territorio.

Massimo Stefanini