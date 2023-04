Gelo fuori stagione, ma vigneti salvi "Danni se dovesse arrivare la brinata La qualità? Ottima, come il 2022"

Nessun problema. Almeno per il momento. Questo avvio di primavera anomalo, specialmente nella prima settimana di aprile, a ridosso della Pasqua, con il brusco calo termico, ha generato non poche preoccupazioni per i produttori di vino di Montecarlo. Le temperature sono drasticamente calate, con la colonnina di mercurio che la notte e in prima mattina va ad accarezzare lo zero.

Ci sono state conseguenze negative per i vitigni di Montecarlo? Lo abbiamo chiesto all’esperto, Gino "Fuso" Carmignani, presidente del Consorzio Doc vini di Montecarlo, ma anche produttore: "Per fortuna, al contrario ad esempio di alcune piante da frutto, già abbondantemente fiorite, la vite è ancora allo stadio iniziale del ciclo vegetativo. Da noi è così, è ovvio che dipende dalla latitudine. Considerate che in Borgogna, in Francia, molto più a nord rispetto alla nostra collina, più o meno sullo stesso livello geografico di Parigi, hanno già adottato la tecnica dell’accensione dei fuochi e il riscaldamento per salvare tutto".

E a Lucca?

"In Lucchesia la vite è ancora praticamente ferma, sta ripartendo adesso e quindi non dovrebbero esserci contraccolpi. Ci saranno danni se dovesse arrivare la classica “brinata“ come la chiamiamo dalle nostre parti, con il gelo che potrebbe creare squilibri significativi".

Che cosa accadrebbe?

"La pianta sarebbe costretta a ripartire daccapo e magari ci potrebbe essere, in quel caos, una contrazione della quantità. La qualità più o meno sarà come quella del 2022, vale a dire ottima. Ma non ci saranno pericoli, senza dubbio poi esploderà la primavera, quella reale".

E l’olivo soffrirà il freddo?

"Assolutamente no, è una pianta che resiste a tutto, nessuna conseguenza, si va sul sicuro".

Gino Carmignani, a sua volta "creatore" di vini famosi, lei è fiducioso?

"Assolutamente sì, anche se la vera incognita diventerà l’estate, forse ancora più torrida di quella di dodici mesi fa. Forse potrebbe influire più il caldo che non il freddo attuale".

Siete appena ritornati da Vinitaly, la massima kermesse enologica nazionale, quale bilancio possiamo fare?

"Per Montecarlo è andata benissimo, siamo appena rientrati, bilancio stratosferico, eravamo nello stand della Toscana e ancora una volta abbiamo registrato un notevole interesse verso questa nostra Doc, una delle più piccole d’Italia, c’erano anche diverse aziende montecarlesi che hanno potuto concludere scambi commerciali molto vantaggiosi. Siamo stati tra i più visitati. Un prodotto di nicchia, non di massa, che stimola gli investitori, specialmente gli stranieri, i nuovi consumatori. E non sto parlando dei soliti cinesi ma, ad esempio, del mercato nordamericano, ancora tutto da esplorare. Stati Uniti e Canada su tutti. Il vino di Montecarlo continua ad essere apprezzato".

Massimo Stefanini