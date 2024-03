Geal verso Gaia. Spot di Senza Confini ”E’ la scelta naturale per la nostra area“

"Dopo la partecipata e qualificata discussione sul servizio idrico nella Piana a cui i Sindaci di Lucca e Capannori hanno dato un contributo importante, oltre a quello di alcuni intervenuti, niente sarà più come prima".

Lo afferma l’associazione Senza Confini che sottolinea come sul tema sia stata avanzata una proposta chiara e che finalmente comincia a prendere campo. Ovvero quella dell’unificazione della gestione del servizio idrico nei territori come premessa indispensabile per migliorare il servizio, raggiungere più famiglie con fognature e acquedotti a tariffe più basse, governare al meglio le risposte ai fabbisogni produttivi che assieme agli acquedotti impegnano la nostra falda. Per l’Associazione Senza confini un unico gestore pubblico al 100% esiste già: è Gaia Spa all’interno della quale sono già molti territori della nostra provincia.

"E’ quello naturale della nostra area – viene spiegato in una nota dall’associazione – lo dicono le leggi vigenti e la realtà fattuale del bacino idrografico, si tratta di Gaia spa. La sua concessione – si legge ancora nel documento dell’associazone – scadrà nel 2033 mentre quella di Geal spa in cui Lucca gestisce in solitaria scade nel 2025. Abbiamo quindi il tempo per negoziare il ruolo che a Lucca compete se vuol prendersi pure le responsabilità che porta su di sé nei confronti di chi abita in tutta la valle del Serchio".

E’ insomma il momento delle scelte e dell’assunzione di responsabilità.

A Capannori – viene ancora sottolineato – la giunta uscente, per voce del sindaco Menesini, ha maturata la consapevolezza dell’indispensabile approdo ad una unica gestione, ma adesso è il momento dei fatti concreti, dopo le parole pronunciate anche sabato scorso durante l’incontro proprio con i sindaci di Lucca e Capannori.

"Lucca – prosegue la nota – concluda i lavori della commissione consiliare in materia e avanzi la proposta ai Comuni della piana di seguirla, nel rispetto delle normative vigenti illustrate sabato scorso e Capannori si faccia promotore, a partire dal suo consiglio comunale, di una mozione in materia da far avere alla giunta regionale dopo averne parlato ed essersi confrontata con le popolazioni e i Comuni di Porcari, Altopascio, Montecarlo e Villa Basilica".

In conclusione, sempre secondo l’associazione Senza Confini, ci sono "le condizioni per riprendere a completare opere fondamentali per tutti ci sono, di tempo ce ne sarà sempre meno se qualcuno continuerà a tirare la palla in tribuna mentre altri continuano a scommettere su un cavallo sbagliato. Il Serchio – è la chiosa finale – finisce nel mare a Marina di Vecchiano e non a Bocca d’Arno".