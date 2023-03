Geal, un ‘gioiello‘ da conservare ”Fare di tutto per evitare la fusione“

In occasione della giornata dell’acqua, abbiamo fatto il punto sulla situazione a Lucca con il presidente Geal, Gianmarco Mancini. "La nostra missione ‘non-impossibile‘ – dice – è superare le Colonne d’Ercole del 2025, quando scadrà la concessione".

Ci spieghi meglio.

"Al netto delle interlocuzioni in corso, il quadro normativo porterebbe Geal dentro Gaia. Ma dopo una totale condivisione con il socio privato, Acea, la nostra linea è quella di fare tutto il possibile per mantenere in vita il nostro modello di business".

E in che modo?

"Al momento non so dirlo. Ne stiamo parlando con l’Autorità idrica toscana, che è il nostro primo interlocutore, e con Arera, che agisce a livello nazionale. E alla fine c’è anche il ministero che potrebbe decidere di modificare il quadro normativo".

Ma la azienda gode di buona salute?

"Direi che è un gioiello. Perché ha tutti i parametri di riferimento ai massimi livelli, tanto che nel 2021 ha vinto un importante premio a livello nazionale".

Eppure, si sente spesso lamentarsi di una rete idrica che ”fa acqua“...

"Le rispondo con i numeri: il dato medio nazionale delle perdite idriche risulta pari al 40,7%, in Toscani la media va dal 36,7% di Acque spa al 52,9% di Gaia. Noi di Geal siamo al 25,8%".

E le tariffe?

"Anche qui siamo un’eccellenza, perché abbiamo quelle più basse della Toscana che, per inciso, è la Regione con l’acqua più cara di Italia".

Di recente, lei è finito al centro della polemica per un manufatto realizzato e poi eliminato nella sua abitazione.

"Nel 1997 fu chiesta l’autorizzazione per una piscina fuori terra, che fu concessa a titolo provvisorio per un anno. La mia dimenticanza colposa è derivata dal fatto che vivevo e lavoravo altrove e ciò mi ha fatto commettere un errore: non ho rimosso la piscina quando dovuto, ma solo recentemente".

Tutto ciò oggi è all’attenzione della procura?

"Intanto chiariamo che non ho ricevuto alcun avviso di garanzia. Ho soltanto, e volentieri, aderito all’invito della polizia municipale di visitare la mia proprietà. Gli agenti, una volta verificata la rimozione della piscina e il ripristino del sedime, hanno trasmesso gli atti alla procura per competenza. Aggiungo solo che, avendo fatto per oltre 25 anni l’avvocato, nutro un grande rispetto e altrettanta fiducia nel lavoro dei magistrati".

Francesco Meucci