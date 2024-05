“Geal, ma quale proroga?“. Per Baccelli e Mercanti il nodo sono gli investimenti

"Sul servizio idrico, Lucca ha bisogno di investimenti per sanare i propri storici deficit infrastrutturali in termini di fognature, mettere in sicurezza i pozzi dell’acquedotto da cui si approvvigiona la città di Lucca e una parte della Toscana costiera e, non ultimo, scongiurare il rischio di procedura di infrazione comunitaria. Ha molto meno bisogno di battaglie di retroguardia dallo scontato esito fallimentare": ora è diretto l’attacco degli esponenti lucchesi del Pd al tentativo che la Lega sta portando avanti per ottenere una proroga o mettere in salvaguardia Geal. In una nota a firma dell’assessore regionale Stefano Baccelli e del consigliere regionale Valentina Mercanti si ribadisce che il quadro delle leggi nazionali attualmente vigenti non lascia spazio ai "voli pindarici immaginati dal consigliere Baldini".

"Se il consigliere davvero intende promuovere il prolungamento delle concessioni esistenti, tra cui quella di Geal, – si legge nella nota – gli suggeriamo di bussare alla porta del suo segretario nazionale, Matteo Salvini, il quale, nella sua qualità di autorevole membro del governo di centrodestra, potrebbe promuovere una modifica delle norme di legge che stabiliscono, ormai da anni, il principio di temporaneità delle concessioni e la fissazione del loro limite massimo ordinario di durata in trenta anni, quale limite invalicabile alla legislazione regionale. Dissentiamo totalmente dalla lettura fuorviante che egli ha dato della nostra posizione espressa nei giorni scorsi. Qui non si tratta di difendere posizioni di partito, ma di fare l’interesse degli utenti lucchesi".

Secondo i due esponenti Pd, il territorio di Lucca – in particolare l’Oltreserchio, così come tutti i paesi che si trovano sulla riva destra del Serchio – ha ancora bisogno di enormi investimenti, soprattutto per quanto riguarda la rete fognaria.

"Nell’ultimo quindicennio – prosegue la nota a firma Baccelli e Mercanti – sono stati realizzati tantissimi investimenti dalle amministrazioni che si sono succedute – in particolare l’amministrazione Tambellini che grazie al collegamento Nozzano/Pontetetto ha reso finalmente possibile programmare l’estensione della rete fognaria in Oltreserchio - ma servono ancora tantissime risorse (nell’ordine di varie decine di milioni di euro) che non possono essere caricate solo sulla tariffa pagata dagli utenti. Se invece di fissarsi sui contenitori si ragionasse dei contenuti, si scoprirebbe infatti che le opere realizzate negli ultimi 15 anni sono state possibili in buona parte grazie all’accordo di programma siglato negli anni 2000 dalla Regione Toscana e da molti Comuni della Provincia di Lucca con il Ministero dell’Ambiente".

Per Mercanti e Baccelli, il Comune ha comunque in mano tutte le carte per far pesare il suo ruolo strategico essendo uno dei bacini idrici più rilevanti di tutta la Toscana, a patto di aver le idee chiare e di voler far valere la sua posizione per attuare una visione che guardi ai prossimi decenni e non al comunicato stampa dell’indomani mattina.