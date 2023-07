Geal, la Lega vuole l'acqua pubblica, Pardini deve scegliere

Francesco Meucci

Per la legge la Geal non può continuare così: devo per forza ‘apparentarsi‘ con un’altra azienda più grande. E, come sempre quando si parla di un bene pubblico, gli appetiti sono tanti. Secondo una certa logica Geal dovrebbe andare a nozze con Gaia, il gestore di Massa Carrara che già si estende in parte della provincia, ma che a tutti da queste parti non piace. Oppure si potrebbe guarda oltre, magari alla nascente multiutility toscana alla quale stanno lavorando Firenze e Prato (come suggerisce Zucconi). Oppure si potrebbe tentare di provare a forzare la mano, cosa possibile con qualche giusta sponda romana che in questo momento non dovrebbe mancare, e tenersi la Geal ‘in house‘ e di fatto far tornare l’acqua pubblica (così vorrebbe la Lega). La verità è che nel centrodestra le posizioni sono diverse, come dimostra lo strabismo di vedute fra Lega e FdI. Il che non è un male, anzi: a patto, però, che le discrepanze servano a far aprire un dibattito serio e profondo, dal quale, poi, uscire con una posizione chiara e univoca. E questa è la sfida che attende il sindaco Mario Pardini, il quale, promosso dopo il primo anno alla guida della città, si trova sul tavolo qualche dossier che assomiglia a una gatta da pelare.