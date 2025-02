”Geal, è urgente scegliere in difesa delle famiglie e delle imprese lucchesi“

Sul futuro di Geal e del servizio idrico lucchese non è più accettabile il continuare a rimandare in attesa degli eventi. Non si amministra congelando scelte e azioni politiche in attesa di un verdetto dei tribunali o nella speranza dell’aiutino da parte degli avversari politici. Il tempo scorre e non può essere ulteriormente sprecato: c’è da difendere un bene primario come l’acqua di Lucca, valorizzare Geal e i suoi lavoratori, e salvaguardare le famiglie lucchesi che non possono accettare rincari nelle bollette.

Lo dice la lista civica Lucca è un grande noi che poi incalza il sindaco Pardini e il presidente Porciani: "Se temono - come dicono da giorni - la solidità societaria di Gaia, e la sua situazione tecnico industriale, e hanno davvero a cuore le famiglie lucchesi agiscano interloquendo, senza più rimandare, con i vertici dell’azienda per le giuste e necessarie verifiche evitando di limitarsi a dire ‘solo svantaggi per i lucchesi, aumenteranno le tariffe‘. Se il sindaco Pardini e la sua maggioranza ritengono davvero interessanti le dichiarazioni di questi giorni dei sindaci della Piana, favorevoli alla costruzione di una nuova realtà insieme a Lucca, siano subito accertate le loro intenzioni avviando con la massima urgenza un tavolo di confronto utile a costruire un’alleanza totalmente pubblica di territori omogenei, rispettosa del referendum del 2011, capace di mantenere tariffe basse, realizzare gli investimenti necessari e affrontare da protagonisti, senza frammentazioni, le sfide future“.