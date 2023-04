Geal, ci siamo per il presidente Sarà il commercialista Buchignani

Geal, si avvicina il tempo della nomina del nuovo presidente dopo le dimissioni, con tanto di polemiche politiche, di Gianmarco Mancini.

Nella società che gestisce l’acqua e le fognature che sarà attesa da importanti sfide nel futuro, primo fra tutti quello di provare in qualche modo a mantenere le sue funzioni, andrà un altro professionista di area Lega.

A ricoprire l’incarico, che potrebbe essere ufficializzato già entro fine mese, dovrebbe essere chiamato Paolo Buchignani, commercialista iscritto all’Albo dal lontano 1997 e a quello dei Revisori Contabili dal 1999 e che in carriera accanto al suo impegno nel settore privato anche come curatore fallimentare, vanta esperienze come revisore contabile in numerosi comuni, tra cui quelli di Capannori, Monteroni d’Arbia (Siena), Castiglion Fiorentino (Arezzo), ma anche in società miste pubblico-private come Gesam.

In un primo momento, al posto di Mancini, sembrava indirizzato l’avvocato Giovanni Silvestrini, anch’esso contattato dalla Lega, ma Silvestrini ha declinato dopo alcune valutazioni personali e la richiesta di un parere al proprio Ordine di appartenenza.

A quel punto, la ricerca si sarebbe indirizzata sul profilo di un commercialista esperto anche in aziende miste pubblico-private.

La nomina dovrebbe chiudere il cerchio e restituire piena operatività all’azienda dopo le polemiche dei mesi scorsi, quando Mancini era stato accusato per un presunto e vecchio abuso edilizio per una piscina in una sua proprietà e poi dall’opposizione erano stati avanzati dubbi sulla sua compatibilità per un incarico nella Atm Piombino spa, un’altra società pubblica, di cui Mancini è amministratore unico.

A fine marzo, Mancini, nonostante la difesa del sindaco Pardini e del suo partito, convinti che, sulla base di numerosi pareri legali e della giurisprudenza, non vi fosse inconferibilità nell’incarico, aveva comunque preferito dimettersi, non nascondendo nella sua lettera di addio tutta l’amarezza per gli attacchi, definiti "violenti e inusitati", verso di lui e, indirettamente, verso il sindaco e la Lega.

Adesso, ecco che finalmente il suo successore che a breve dovrebbe essere annunciato ufficialmente e poter quindi prendere possesso dell’incarico e restituire all’azienda la piena operatività.

Fabrizio Vincenti