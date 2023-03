“GD Show“ a Villa Bottini Tre giorni dedicati a cibo e bevande per le aziende e gli addetti ai lavori

Torna per la seconda edizione il GD Show, la rassegna che riunisce le attività legate al settore food and beverage, che anche quest’anno sarà ospitata nei locali di Villa Bottini dal 19 al 21 marzo.

Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto alternarsi più di 2mila professionisti e addetti ai lavori, questa nuova edizione non vuole essere da meno e ad attendere i numerosi visitatori ci sarà un programma pieno di appuntamenti, ospiti d’eccezione della mixology internazionale e stand dedicati ad aziende di bevande, succhi, food service, caffetteria, energy drink, snack, birre, oltre a due nuove sale dedicate al mondo dei vini. "Come Comune e amministrazione - commenta l’assessore al Commercio, Paola Granucci - siamo lieti di sostenere questo evento che valorizza le eccellenze del territorio e che per tre giorni innalzerà Lucca a capitale del food and beverage". Ogni giornata sarà scandita da seminari, presentazioni di nuovi prodotti e masterclass, per tre giorni di totale immersione, insieme a numerosi esperti.

All’evento parteciperanno non soltanto realtà locali, ma anche aziende di birra e produttrici di vino provenienti da tutta Italia e dall’estero, che grazie al contributo di esperti sommelier, accompagneranno i visitatori nella degustazione di famose etichette del settore.

"Tengo a ringraziare l’amministrazione comunale per il supporto che ci ha dato per organizzare questa edizione del GD Show - dice Marco Gonzadi, Ceo di G&D Food and Beverage e ideatore dell’evento - , senza il suo contributo sarebbe stato difficile creare un evento che ha saputo diventare importante a livello nazionale. Abbiamo l’obiettivo di ospitare tutti i clienti in una suggestiva location e dare loro la possibilità di confrontarsi direttamente con l’industria, tra degustazioni, experience e convegni specifici". L’evento è riservato ai titolari di punti vendita di categoria e addetti ai lavori, che potranno iscriversi gratuitamente tramite la pagina ufficiale dell’evento.

Dato il successo della prima edizione, gli organizzatori hanno scelto di espandere la rassegna e coinvolgere maggiormente la cittadinanza. Sono infatti in programma eventi con professionisti del settore che saranno ospitati ogni sera da diversi locali del centro storico. Nello specifico, la sera del 19 marzo sarà protagonista al "Magellano" Luca Rapetti, in contemporanea, a "Vinarkia" saranno presenti Lucia Montanelli e Denise Elisei. Il giorno successivo, al "Franklin", sarà la volta di Daniele Cancellara, mentre alla pizzeria "Marameo" in piazza San Francesco sono in programma degustazioni di birre artigianali.

Andrea Falaschi