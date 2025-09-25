"Gaza - Genocidio 2025". Il Comune di Castelnuovo si schiera con un “speciale“ sanpietrino

Gaza – Genocidio 2025. È la scritta che compare su uno speciale sanpietrino, di colore giallo-oro, posizionato lungo le strisce pedonali della rinnovata piazza Umberto a Castelnuovo, a testimoniare la solidarietà della città e di tutta la Garfagnana, come si è evidenziato anche lunedì mattina con la manifestazione studentesca e nel pomeriggio con il partecipato corteo nel centro storico "Rompiamo l’assedio di Gaza. Sosteniamo la Global Sumud Flotilla". A posizionare la targa è stata l’amministrazione comunale di Castelnuovo, senza però cerimonie ufficiali.

"Preferiamo – hanno spiegato – il silenzio perché questo messaggio faccia ancora più rumore. Abbiamo dato ascolto e voce ai molti cittadini che ormai da mesi stanno dimostrando forte sensibilità su quello che succede in Palestina". Già in diverse occasioni si è evidenziato l’impegno e l’attenzione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Tagliasacchi, a cominciare dalla manifestazione nazionale "L’ultimo giorno di Gaza", che prevedeva il suono simbolico delle campane dei palazzi comunali e delle chiese una domenica sera, poi la partecipazione di molti amministratori al corteo lungo le strade di Castelnuovo, da piazza della Repubblica alla piazza vicino al Duomo. Quindi le sagome in cartone di Handala, simbolo di tutti i bambini e bambine palestinesi che soffrono. Sempre a cura di Palestina Libera- Garfagnana, in piazza Luigi Carli, con l’installazione "Un pupazzo per la Palestina" con un centinaio di peluche assieme ad alcune foto dei bambini e bambine della Striscia di Gaza per ricordare e condannare quanto sta accadendo in quel martoriato territorio.

Sulla manifestazione di lunedì a Castelnuovo, Paola Pedreschi del gruppo Palestina Libera- Garfagnana commenta: "Il mattino nonostante le avverse condizioni meteo gli studenti hanno tenuto una manifestazione davanti alle scuole superiori. Era da tempo che non si registrava una così forte partecipazione studentesca, con numerosi interventi sulla situazione in atto a Gaza.

Nel tardo pomeriggio ancora una partecipata manifestazione anche a sostegno della missione umanitaria della Flotilla e contro la colonizzazione della Cisgiordania, da tempo in atto da parte di Israele. Il corteo ha sostato per alcuni minuti in Piazza Umberto per poi concludersi nella piazza davanti al Duomo con alcuni interventi che hanno ribadito la necessità di continuare la mobilitazione fintanto che a Gaza e in Palestina continuerà tale tragedia".

Dino Magistrelli