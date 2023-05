"Gas, la crisi non è finita Ancora sostegni"

"Gas: la crisi non è finita. Torna a crescere la bolletta: +22,4% per i consumi di aprile 2023. Prematuro smantellare i sostegni alle famiglie". E’ quanto sostiene Federconsumatori Lucca.

"Come temevamo e ripetiamo da tempo la crisi energetica non è ancora superata. Lo dimostra l’aggiornamento delle tariffe del gas da parte di ARERA: per gli utenti sul mercato tutelato la bolletta di aprile 2023 cresce del +22,4% rispetto al mese precedente. “L’aumento complessivo per l’utente tipo, per i consumi di aprile rispetto al mese precedente, - si legge nella nota dell’Autorità - è determinato da un leggero calo della spesa per la materia gas naturale, - 3,1%, da un calo della tariffa legata alla spesa per il trasporto e la misura, - 4,0%, controbilanciato dall’aumento degli oneri generali per la parte legata all’UG2, + 29,5%. Si determina così il +22,4% finale per la famiglia tipo”".

"Come evidenziato anche da ARERA, l’incremento del gas è dovuto principalmente alla riduzione, prevista dal Decreto n°342023 (cosiddetto decreto bollette), della componente di sconto UG2, utilizzata nell’ultimo anno a beneficio dei consumatori per compensare gli aumenti. Infatti, il cosiddetto decreto bollette ha allentato le riduzioni relative alle aliquote della componente di sconto UG2, pur confermato la riduzione dell’Iva al 5% sul gas e azzerando gli oneri generali di sistema per il II trimestre. Non osiamo immaginare cosa accadrà non appena dovessero decadere anche per il gas gli effetti della sterilizzazione degli oneri di sistema. Molto difficile anche la situazione per gli utenti passati al mercato libero: l’andamento dei prezzi è piuttosto disomogeneo, soprattutto per contratti a prezzo fisso. Spesso, agli sportelli di Federconsumatori, si presentano utenti che lamentano rincari e bollette con importi esorbitanti".