Garfagnana’s got talent Svelati i primi finalisti Grande festa in piazza per il contest artistico

CASTELNUOVO

Filippo Giannotti, Greta Bonaldi, Giada Giusti, Mark Berti, Claudio Orlandi e Giulia D’Alessandro sono i primi sei finalisti della VI edizione di Garfagnana’s Got Talent. Durante il primo venerdì di luglio con l’apertura serale dei negozi, l’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio Lucca, ha proposto, riscuotendo grande successo, la prima semifinale del Talent che si sta affermando sempre più sul territorio anche grazie al ricco montepremi di 2mila euro in buoni acquisto.

La serata, condotta da Morris, nome d’arte di David Vanni e Gloria Tonini, volto noto di Canale 50, ha visto ben 15 concorrenti in lotta per i sei posti della finalissima in programma il 28 luglio e che sarà trasmessa in diretta su Radio Star. Dunque, complimenti e applausi per la chitarra rock del giovane Filippo Giannotti, 11 anni dalla Scuola Civica di Musica di Barga, per la danza classica di Greta Bonaldi e il ritmo latino sulle note del film Disney Oceania di Giada Giusti, entrambe dalla scuola di ballo Melody.

Poi per i tre concorrenti arrivati da fuori Garfagnana: Marco "Mark" Berti da Carpineti (Reggio Emilia) con uno suo brano inedito chitarra e voce, Claudio Orlandi da Camaiore, accompagnato alla chitarra da Adriano Coppedè con un brano unplugged e Giulia D’Alessandro, anche lei da Camaiore, protagonista con il brano Ever Enough dal musical The Great Showman.

Il prossimo venerdì 14 luglio, altri quindici concorrenti in gara per sceglier gli altri sei finalisti. La giuria, composta da Ilaria Pellegrini (assessore al commercio), Alessandro Tardelli (vice presidente associazione) e dai tecnici Lorenza Rocchiccioli (canto), Matteo Marcalli (strumentista) e Ilenia Bizzarri (ballo), ha avuto un gran daffare per scegliere i primi sei qualificati per la finale.

Applausi per gli altri concorrenti, da Carmen Bicchierai giunta da Bergamo a Asia Gatani del Centro d’arti di Gallicano, Stefania Giulianetti, Michela Angeli, Keya e il violino di Sofia Piacentini, novità assoluta per la manifestazione. Applausi poi per le giovanissime Benedetta Fiori, Ambra Bindani, Viola Montigiani, Matilde Tagliasacchi e Ginevra Romiti dalla Scuola Armonia del movimento. Infine la chiusura con Mario De Santis e il suo personaggio Michelangelo nella canzone latin-napoletana "O Diabete" e il travolgente 70enne Giacinto Arcuri.

Dino Magistrelli