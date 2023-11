Garfagnana Terra Unica. Il salone del gusto che esalta il territorio. Visitatori da tutta Italia

CASTELNUOVO

Per documentare il successo di "Garfagnana Terra Unica 2023", manifestazione dedicata alle eccellenze tipiche del territorio, giunta alla IX edizione, basta ricordare le oltre 25 mila presenze a Castelnuovo nelle quattro giornate di svolgimento di questa ormai affermata rassegna eno-gastronomica, organizzata dall’Unione Comuni Garfagnana e dal Comune di Castelnuovo, con il supporto tecnico-operativo dell’associazione "Garfagnana Terra Unica" e con la collaborazione di Isi Garfagnana e Isi Barga.

Un autentico "salone del gusto" garfagnino con oltre trenta associazioni coinvolte. Il capoluogo garfagnino si è animato per quattro giorni con stand, mercatini ed eventi artistici, culturali e folclorici che hanno richiamato l’attenzione di bambini ed adulti. Il suggestivo trenino turistico ha collegato la tensostruttura in piazzale Chiappini nella zona degli impianti sportivi al centro storico con. Gli studenti di Barga e Castelnuovo hanno rivestito un ruolo importante per la realizzazione dell’iniziativa, prestando inoltre servizio ai tavoli, collaborando presso le postazioni ed aiutando nelle attività di info-point. Sono stati accolti visitatori da tutta la provincia di Lucca, della Costa Apuana, Liguria, Emilia-Romagna e diversi turisti stranieri. Le file durante le ore dei pasti sono state smaltite con professionalità ed efficacia grazie al supporto tecnologico, tra cui l’utilizzo del bancomat, al servizio di prenotazione ed asporto e con ben sette casse.

Bravi veramente i giovani della Consulta comunale di Castelnuovo e i già menzionati studenti. Da ricordare anche la postazione dell’Unione Comuni Garfagnana, dove è stato possibile scoprire l’agrobiodiversità e l’offerta turistica del territorio. L’Ente ha inoltre curato, presso lo stand, una mostra dei frutti e semi antichi conservati al Centro vivaistico "La Piana" di Camporgiano, che ospita al suo interno la sezione locale della Banca del Germoplasma. "Ringrazio sentitamente- ha affermato il presidente dell’Unione Andrea Tagliasacchi- tutti i volontari che, con le loro disponibilità e capacità, hanno permesso la buona riuscita della manifestazione, le scuole e tutti gli sponsor".

Dino Magistrelli