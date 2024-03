Garfagnana protagonista su Instagram negli scatti di Stefania Adami

“Fermate che toccano il cielo” dell’artista Stefania Adami è il lavoro protagonista del mese di marzo per il progetto fotografico 12X12, promosso da Autolinee Toscane insieme a Cortona On The Move. In Garfagnana la fotografa Stefania Adami, accompagnata da vecchie foto come fonte d’ispirazione, è andata alla ricerca di fermate “improbabili” servite quotidianamente dal servizio di trasporto pubblico locale. Gli scatti di Stefania Adami sono pubblicati da oggi sul profilo Instagram @at_toscana. “La Garfagnana la si può scoprire in una veste nuova, e antica allo stesso tempo, semplicemente salendo a bordo di un bus e decidendo di scendere dove meno te lo aspetti – spiega la fotografa –. Sono borghi ancora abitati da chi vuole vivere distante dal rumore quotidiano, paesi che toccano il cielo e conservano l’anima della vita di una volta. E questi luoghi sono ancora quotidianamente, incredibilmente, serviti da un servizio di trasporto pubblico che non si è mai dimenticato di loro”. Al centro del lavoro fotografico di Adami i borghi di Montaltissimo, Lupinaia, Vergemoli, Brucciano, Migliano, Passo delle Radici, San Pellegrino in Alpe.