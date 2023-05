Garante dei detenuti Aperte le candidature

È stata appena pubblicata all’albo pretorio del Comune la determina con il bando relativo alla raccolta delle candidature per la designazione del nuovo garante per i detenuti del Comune di Lucca che – a norma dello Statuto comunale – verrà scelto dal consiglio comunale. Gli aspiranti potranno presentare la candidatura entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del bando sull’albo pretorio on-line. La candidatura, sottoscritta dall’interessato in carta semplice, dovrà contenere il modello di domanda compilato correttamente e contenente le motivazioni a sostegno della candidatura; un curriculum vitae datato e sottoscritto indicando l’esperienza nel campo della tutela dei diritti umani, delle scienze giuridiche e sociali. La candidatura dovrà essere indirizzata al Comune di Lucca - Settore dipartimentale 2 Politiche sociali e giovanili, via Santa Maria Corteorlandini, 6, Lucca, o per pec all’indirizzo [email protected], entro 15 giorni dalla pubblicazione online all’albo pretorio.