Gara di matematica a squadre al “Majorana“

Dopo il grande successo riscosso dal “pigreco-day“ il dipartimento di Matematica del Liceo Scientifico “Majorana“ di Capannori ha deciso di riproporre una gara a squadre. L’iniziativa, fortemente voluta dal dirigente e dai docenti del dipartimento di matematica e fisica del liceo, ha visto ieri mattina al “Majorana“ ben 175 alunni, suddivisi in 25 squadre, sfidarsi in una gara di problemi di matematica. Parola d’ordine: mettersi in gioco a suon di numeri e divertirsi! Gli studenti, sistemati nel grande spazio aperto della scuola, hanno dovuto affrontare in tutto 16 problemi matematici piuttosto impegnativi, ma se vogliamo anche divertenti, con temi legati al mare, all’estate, alle vacanze, che sono stati proposti loro dai docenti di matematica Addis, Pacini, Tuccori, Romani, Macchi, Tintori, Marchi, Ghimenti, Formichella, Grando, Ceresara e Roberti.

E stamani al “Majorana“ la premiazione con riconoscimenti... a sorpresa. Alla fine dei 90 minuti di gara, a prevalere è stata la squadra dei “Dinomatematici“, formata da ragazze e ragazzi di 4D e 5B; al secondo posto “Le 7 Volpi” (classe 3A) mentre sul terzo gradino del podio figura la squadra della 2B, a cui va anche il premio come migliore squadra del biennio.