Gamer Heros Academy. Arrivano gli open day. Game design e eSport

Open day alla Gamer Heroes Academy, la prima scuola in presenza tesa alla formazione di una

consapevolezza profonda sul mondo del videogioco e su ciò che vi ruota intorno. Gli incontri si terranno ogg, dalle 15 alle 19sabato 23 settembre, dalle 15 alle 19 e s abato 30 settembre, dalle 15 alle 19 presso la sede di Lucca in via Vittorio Veneto 33. Gli eventi sono pensati per giovani appassionati di gaming, con età compresa tra i 13 e i 18 anni, che desiderano scoprire le opportunità offerte da un’istruzione avanzata nei campi del New Media, del Game Design e degli eSport,