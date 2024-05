Gallicano la spunta contro Libertas Ponte a Moriano. Vittoria nel campionato Uisp Terre Etrusco Labroniche

Il team del Gallicano ha vinto il campionato Uisp Terre Etrusco Labroniche, battendo 3 a 1 la Libertas Ponte a Moriano. Il Gallicano, realtà costituita nel 2012 e formata da ragazzi giovani, nel corso di questa stagione si è ulteriormente rinforzata e sotto l’attenta guida di Dino Panattoni, ex giocatore di serie D, è riuscita a conquistare questa vittoria, al termine di un campionato molto competitivo. E’ sempre stato un testa a testa tra Gallicano e Libertas Ponte a Moriano, che hanno chiuso la regular season a pari. Nei play-off i ragazzi di Panattoni hanno battuto Viareggio e poi hanno affrontato anche Ponte a Moriano, conquistando la vittoria. Un torneo interprovinciale che quest’anno, per la restrizione del tempo, non ha consentito di partecipare alle fasi nazionali. Ma nonostante questo per il Gallicano la soddisfazione è veramente tanta.

Ale. Lomb.