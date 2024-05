“Gallicano C’è“. Presentata la lista

"Siamo gallicanesi per Gallicano, il nostro programma è finalizzato a rendere Gallicano il luogo ideale dove vivere oggi e nel futuro, per noi e per le prossime generazioni. La nostra unica promessa rimane la stessa di sempre; ci metteremo tutto il nostro impegno e tutte le nostre competenze, liberi da qualsiasi forma di condizionamento, liberi da qualsiasi partito politico". Con queste premesse, l’attuale sindaco di Gallicano, David Saisi, ha presentato la squadra che compone la lista civica apartitica che lo sostiene nelle prossime elezioni amministrative, "Gallicano C’è". Tra soggetti considerati ormai storici e testati e la novità di diversi giovani, tutti presentati singolarmente con le specifiche peculiarità, è stata svelata ufficialmente la lista. Questi i candidati: Silvia Lucchesi, attuale assessore alla cultura, Christian Franchi, Veronica Pieroni, Licia Simonini, Sara Tognocchi, Cesare Bini, Paolo Pelliccia, Silvia Rossi, Raissa Pierotti, Paolo Marzi, Federica Giannoni e l’attuale vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Dino Ponziani.

Della squadra fanno parte, anche se non soggetti al voto, con tanto di dichiarazione anche dei possibili rispettivi ruoli che andranno a ricoprire nell’amministrazione nel caso di una vittoria alle urne da parte di Gallicano C’è, Silvia Simonini, come assessore esterno con delega alla Scuola e Maurizio Bacchini, assessore esterno con delega all’Ambiente. Questo, in nome della correttezza e trasparenza nei confronti dei cittadini, sottolinea Saisi, nel ringraziare per l’entusiasmo e la partecipazione.

Fiorella Corti