Gal MontagnAppennino. La strategia Leader per il 2023-2027. Investimenti per 5 milioni

Presentata nel Salone delle Feste di Borgo a Mozzano la nuova strategia Leader 2023/27 del Gal MontagnAppennino, oltre 5 milioni di euro di investimenti misto pubblico – privati per le aree rurali e montane delle province di Lucca, Pistoia e Pisa. Nell’intervento di apertura, in video collegamento, la vice presidente della Regione, Stefania Saccardi, ha dichiarato: "Le zone rurali sono fondamentali e sono state riscoperte durante la pandemia, la Toscana va tenuta insieme questo vuol dire investire sui servizi per le popolazioni. Noi con la nuova programmazione stiamo facendo questo. Abbiamo chiesto ai Gal di fare progettazione dal basso, e grazie anche all’aiuto dell’Anci hanno svolto un grande lavoro". "Abbiamo messo a terra 10 bandi, accolto 510 domande – ha spiegato il direttore del Gal, Stefano Stranieri – in particolare, per i Progetti di comunità sono state 9 le candidature finanziate per 74 partner diretti e 80 indiretti, progetti che hanno riguardato servizi, beni, spazi collettivi, sistemi locali del cibo e filiere agroalimentari".

La nuova strategia Leader, infatti, prevede oltre 1,6 milioni di azione ordinaria per start up non agricole, investimenti produttivi non agricoli in aree rurali e sostegno ad azioni pilota dell’innovazione oltre ad azioni specifiche per oltre 3,5 milioni per lo sviluppo socio economico delle zone rurali, progetti di comunità e smart villages. L’esempio più concreto viene dal sindaco Patrizio Andreuccetti: "Per quello che ho potuto constatare la scommessa del Gal è già vinta – ha detto - i finanziamenti che dall’Europa sono arrivati hanno cambiato in meglio i nostri territori". L’incontro è stata altresì l’occasione di presentare i nuovi territori che sono entrati nell’area di competenza del Gal: le aree montane di Lucca, Capannori, Buti, Calci, Camaiore, Pistoia, Pescia e Montale. "Dobbiamo combattere la disuguaglianza territoriale - ha spiegato il consigliere regionale Mario Puppa - l’elemento drammatico che è l’emorragia di persone che abbandonano le aree montane. Dobbiamo chiedere una fiscalità di vantaggio per avere lavoro e residenzialità oltre a servizi, sanità, trasporti e scuola che servono per tenere vivi i territori. Questo è un primo passo innovativo". Gli ha fatto eco Vittorio Fantozzi.

"Nei prossimi anni il concetto di area interna rischierà di dilatarsi rispetto agli attuali ambiti, strumenti come i Gal e il metodo Leader potranno aiutarci ad avere una visione più rapida ed elastica dei problemi e degli interventi da compiere".

Marco Nicoli