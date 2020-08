Lucca, 25 agosto 2020 - E' passato dal Movimento Cinque Stelle alla lista "Svolta!" che sostiene il candidato del centroinistra Eugenio Giani alle regionali in Toscana. E ha ricevuto per il suo passaggio diversi insulti ma anche minacce pesanti ("La pagherai cara") che lo hanno spinto a denunciare alla Digos quanto è accaduto.

Si tratta di Gabriele Bianchi, lucchese, già consigliere regionale pentastellato ora appunto candidato al fianco di Giani. Bianchi aveva lasciato il Movimento Cinque Stelle in febbraio aderendo al Gruppo Misto. Il commento è arrivato durante una diretta Facebook, mentre altri commenti erano di diverso tenore ma ugualmente offensivi.

Mentre «stavo facendo una diretta Facebook per raccontare ai cittadini lucchesi che anche a Lucca è stata accettata la lista Svolta! ho ricevuto un messaggio con il seguente tenore: 'Sei un traditore e la pagherai carà». «Credo - ha aggiunto - che non si possa lasciar passare certe affermazioni, tanto più lasciare che questi provengano da persone candidate alla tornata elettorale toscana: ne va dei principi comuni di rispetto reciproco tra le persone, dei basilari principi del patto sociale democratico tra candidati, e tra cittadini e politica». Un gesto, ha concluso, che «mina ai principi di libera democrazia e di libera volontà di espressione degli uomini che si attivano per il bene collettivo. Sono modi e modelli che vanno a ledere il diritto di opinione».

"E' un fatto politicamente molto grave - ha sottolineato il candidato alla presidenza della Regione Eugenio Giani - figlio di un clima che deve essere fermato in tutti i modi". "La politica - prosegue Giani- è altra cosa e in questa campagna elettorale mi preme anche fare ritrovare il senso di quei valori alti che proprio la politica dovrebbe racchiudere. Per questo condanno con forza ogni espressione intimidatoria che possa contenere offese e odio che vanno contro i principi di una leale e democratica competizione elettorale e che ledono i principi della nostra democrazia. Gabriele - prosegue Giani - è una persona coerente che ha sempre collaborato con il centro sinistra. A lui va la mia solidarietà".