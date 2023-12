Barricata in casa durante il furto: momenti di paura per una donna

Altopascio (Lucca), 4 dicembre 2023 – Urlando a squarciagola mette in fuga i ladri. Ma sono stati attimi di paura. E’ successo a Marginone. In attesa del picco previsto, come ogni anno, per i giorni precedenti il Natale o anche durante le festività, quando le case spesso sono vuote, i soliti ignoti si sono portati avanti con il lavoro. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, sono penetrati all’interno di una villetta di via Remo Teglia, nel centro della frazione di Altopascio. Forse hanno fatto male i conti e pensavano che l’abitazione fosse vuota, invece la proprietaria era all’interno e sentendo i rumori si è barricata in una stanza.

Ha chiamato i carabinieri urlando a più non posso, con i malviventi nei locali adiacenti. La donna è rimasta terrorizzata dal raid. Poi è arrivato anche il marito che era uscito per lavoro e sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri che ha eseguito un sopralluogo nei paraggi, ma dei malviventi per il momento nessuna traccia. Da verificare anche se è stato effettivamente trafugato qualcosa nella villetta, se i malviventi ne hanno avuto il tempo.

Sono scattate le indagini, probabilmente si osserveranno anche le immagini delle telecamere della videosorveglianza sulle strade per cercare di ricavare elementi utili a dare un volto ed un nome agli autori del blitz. Nel frattempo, alcuni cittadini segnalano che a Porcari, in corte Volpini, sono stati rubati i bidoncini dell’Ascit, quelli utilizzati per la raccolta differenziata. Tutto ciò nel giardino delle abitazioni e in pieno giorno.