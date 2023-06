Consigliere comunale derubato del Rolex Daytona. Era appena uscito dalla festa della polizia

Capannori (Lucca), 17 giugno 2023 - Lo ha seguito fino alla sua auto sfilandogli un prezioso e costoso Rolex Daytona bianco. Disavventura vissuta ieri mattina dal consigliere comunale di Capannori Gaetano Spadaro, noto imprenditore. Un furto con destrezza quello subìto dall’esponente della Lega che poco prima aveva assistito, nella sala consiliare, alla festa della polizia municipale.

"Sono uscito e mi sono trattenuto qualche minuto tra i banchi del mercato - racconta Spadaro - evidentemente qualcuno deve aver notato l’orologio che indossavo. Stavo raggiungendo a piedi la mia auto quando mi sono sentito apostrofare da una ragazza, sui 30-35 anni, accento est Europa la quale mi ha affiancato corricchiando e dicendomi che avrebbe fatto bene pure a me. Ho annuito per educazione, proseguendo il mio cammino e mi ero già dimenticato di lei quando, all’improvviso, me la sono trovata allo sportello quasi senza accorgermene. E’ stato lì che con mossa fulminea si è impadronita del cronometro. Poi è fuggita di gran carriera ed è salita su una Mercedes Classe A dove ad attenderla c’era un complice, l’autista, il quale ha messo in moto ed è partito".

E qui Spadaro ha rivelato un particolare che non tutti sanno: "Ero un pilota, li ho inseguiti, ma hanno fatto un paio di rotonde in contromano. Questi non hanno nulla da perdere. Il rischio era eccessivo. Ho desistito. Li ho rincorsi non tanto e non solo per il valore economico della refurtiva, che indubbiamente c’è, ma anche perché non è possibile che accadano simili episodi, a Capannori, poi. Non in una metropoli".

"La donna, tra l’altro - conclude l’imprenditore - mi ha pure ferito leggermente, graffiandomi probabilmente durante lo strappo. Anche se una lacerazione leggera però mi hanno consigliato di recarmi al Pronto Soccorso per precauzione. Non si può continuare così. Provo tanta amarezza". Lanciato l’allarme, vista la presenza massiccia di forze dell’ordine in zona per la celebrazione, sono scattate immediatamente le ricerche della coppia autrice del blitz criminoso. Fondamentali saranno le immagini delle telecamere della videosorveglianza nei pressi del palazzo sede del Comune e le altre. Si dovrebbe notare la presenza della donna in giro e magari anche il numero di targa dell’auto impiegata dai malviventi. Le indagini sono partite a 360 gradi per cercare di individuarli.