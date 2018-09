Lucca, 15 settembre 2018 - Clamoroso furto da 25mila euro di valore complessivo. Perpetrato ai danni di un uomo, il crimine si è consumato alla periferia di Lucca. La vittima, un rappresentante di occhiali di marca di Montecarlo, si era fermata a mangiare in un locale ubicato all’uscita dell’autostrada, nei pressi del casello di Lucca Est. Il campionario era chiuso in un involucro custodito nella sua vettura che ha lasciato parcheggiata a pochi metri dall’esercizio commerciale in cui si è recato. Ovviamente non poteva certo portarsi dietro la merce in un luogo pubblico.

Al ritorno il professionista, che avrebbe adottato tutte le precauzioni possibili, secondo una prima ricostruzione dei fatti, si è accorto che qualcuno si era introdotto all’interno dell’abitacolo, facendo purtroppo razzia completa del materiale. Nel mirino del malvivente o dei ladri (non si sa in quanti fossero), tutte lenti da sole e montature di notevole pregio e delle migliori marche, le più conosciute anche nel mondo della moda, brand assoluti come Gucci, Armani, i mitici Rayban, Diesel, Lacoste, Carrera, Prada, Boss, Jaguar e molto altro. La stima precisa di quanto è stato trafugato si aggira sui 25mila euro circa. Al derubato non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini a 360 gradi per cercare di risalire ai responsabili.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza dei negozi, potrebbero aiutare nel far luce in quello che a tutti gli effetti è un mistero. L’attività investigativa degli inquirenti, tra l’altro, dovranno stabilire se l’uomo è stato in un certo senso spiato. Gli autori del colpo come facevano a sapere che gli occhiali di pregio si trovavano nel veicolo? C’era un palo all’esterno che controllava la situazione? Spetterà alle forze dell’ordine rispondere a tutte queste domande. Diversi i precedenti in passato, anche se a danno di portavalori, con gioielli e preziosi, come quello rapinato da quattro uomini che gli avevano chiuso il transito, il passaggio sulla strada con due auto con targa straniera: avvenne tra Montecarlo e Pescia.