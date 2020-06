Lucca 15 giugno 2020 - Tradita dalla colazione pagata con la carta di credito derubata nel corso della notte in un appartamento vicino. Così J.M., 42 anni, già nota alle forze dell'ordine è stata arrestata per uso indebito di carta di credito e ricettazione e trasferita al carcere femminile di Sollicciano a Firenze. E' accaduto sabato mattina, quando i proprietari si accorgono del furto effettuato nella loro abitazione, mentre dormivano. Qualcuno si era introdotto da una finestra lasciata aperta e portato via un personal computer e un portafogli con all'interno la carta di credito. Mente la polizia effettuava il sopralluogo nell'abitazione, attorno alle 8, al proprietario giunge un sms che lo av visa di un pagamento appena effettuato con la sua carta di credito. Riguardava la consumazione un un vicino bar. Immediatamente, una seconda volante raggiunge il locale, ottenendo dal gestore la descrizione di chi aveva utilizzato la carta. Non è stato difficile, per gli agenti, intercettare in una via adiacente la donna descritta, che alla vista dei poliziotti cercava di disfarsi della card gettandola sotto un'auto

Durante l'udienza di convalida svoltasi oggi, il gip ha assegnato a J.M. gli arresti domiciliari. Intanto proseguono le ricerche degli autori del furto e del computer sparito da casa.