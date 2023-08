Furto al supermercato Ruba oltre 200 euro di cuffie senza fili In manette 62enne

Ha cercato di rubare sette confezioni di cuffie wireless da un supermercato, ma è stato scoperto e fermato in tempo. Arrestato dai carabinieri un uomo di 62 anni, cittadino italiano e residente a Pisa, pregiudicato. Il tentato furto è avvenuto ieri mattina a Capannori, nel supermercato Esselunga di Marlia, sulla strada statale 12. Poco prima di pranzo, intorno a mezzogiorno, i carabinieri delle Stazioni Carabinieri di Ponte a Moriano e di Borgo Giannotti, allertati dalla vigilanza dell’esercizio commerciale, sono intervenuti per trarre in arresto l’uomo con l’accusa di furto aggravato.

Ad accorgersi di tutto è stato appunto un addetto alla sicurezza del supermercato. Il sessantenne è entrato fingendosi un comune cliente, salvo poi mettersi in tasca ben sette confezioni di cuffie di ultima generazione e provare ad andare via senza pagare, come se nulla fosse. Qualcosa però deve essere andato storto per lui, il vigilante del supermercato lo ha scoperto e lo ha fermato quando aveva già superato le casse.

I successivi accertamenti effettuati da parte dei carabinieri, svolti non solo ascoltando le testimonianze dei presenti, ma anche grazie alla visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza dell’attività, hanno consentito di accertare che il 62enne fermato aveva pianificato con attenzione il furto.

Dalle immagini, infatti, si vede l’uomo che, dopo essere arrivato con i mezzi pubblici e a piedi, entra all’interno del supermercato, si fa un giro nei vari reparti per non destare sospetto, poi si sofferma nel corridoio dove sono in vendita i prodotti audiovideo. A quel punto, certo di non essere visto, prende da uno scaffale sette confezioni di cuffie wireless e le nasconde in una bustina di plastica, all’interno del borsello che porta a tracolla. La refurtiva, per un valore di circa 250,00 euro, è stata recuperata e restituita al direttore del supermercato. L’arrestato, un abitudinario di furti al supermercato, aveva già il foglio di via da Lucca per un episodio simile. Ora ne ha avuto un altro su Capannori. L’arresto è stato convalidato, con obbligo di firma alla polizia giudiziaria tre volte a settimana.