Furti nelle case a Capannori: due blitz pomeridiani

Si spostano le lancette dei furti nella Piana. Gli ultimi esempi lo stanno a dimostrare. Adesso i ladri provano il colpo nel primo pomeriggio, quando le famiglie, con le ferie dalle attività di lavoro e con la sospensione delle attività ludico ricreative per i ragazzi, partono magari per concedersi una giornata di relax. Sono lontani i tempi in cui i malviventi entravano nelle abitazioni di notte, quando la gente dormiva. Negli ultimi tempi il periodo più gettonato è stato prima dell’ora di cena. Tra le 14 e le 16, invece, il blitz in due case in via di Tofori, nel capannorese, lo scorso primo agosto. Una volta penetrati all’interno, i soliti ignoti hanno messo a soqquadro le stanze a caccia dell’oro. In entrambi i casi bottini minimi.

M.S.