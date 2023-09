Furti nella notte a Vicari e Cestoni

Ladri ancora una volta in azione nel comune di Barga. Questa volta ad essere colpita è stata la zona di Filecchio ed in particolare Vicari e Cestoni dove mercoledì nella tarda serata ci sono stati due furti in abitazione e due tentativi di furto. I ladri hanno poi rubato un’auto che già nella nottata, grazie anche al dispositivo satellitare installato sulla vettura, è stata ritrovata nel capannorese. Per quanto riguarda la zona di Cestoni in una casa i ladri sono riusciti ad entrare, sembra arrampicandosi da una canala. Non si erano resi conto che al piano inferiore c’era la proprietaria, che pensando fosse rincasato il marito e chiamandolo, li ha messi in fuga I malviventi avrebbero saltato dal terrazzo prima di darsi alla fuga. Un tentativo di furto c’è stato nella nottata anche nella chiesa di San Frediano Chifenti. Non sono riusciti ad entrare.