Furti nel Capannorese, trovati mille euro in contanti e gioielli in oro

Furti nel week end nel capannorese. Quello più ingente si è verificato in via della Madonnina a Lunata quando nell’abitazione non c’era nessuno. I propretari erano fuori. I malviventi, dopo aver scardinato una porta secondaria sono penetrati all’interno mettendo a soqquadro i locali nella speranza di trovare oggetti e suppellettili in oro.

Non hanno trovato i monili del metallo più prezioso ma, in compenso, sono riusciti a scovare mille euro in contanti. La zona è densamente abitata e un supporto concreto all’attività investigativa potrà giungere dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza dislocate lungo le strade principali.

Altro colpo in via Sarzanese Valdera, a notevole distanza dal primo: in questo caso è stata forzata una finestra e dopo aver perlustrato varie stanze i ladri hanno trovato diversi gioielli in oro. Infine, altri monili trafugati in via dei Bocchi. Potrebbe trattarsi anche della solita banda che ha agito nella stessa sera, ma potrebbero anche essere episodi slegati tra loro. Sul posto, per un primo sopralluogo i carabinieri. Indagini a 360 gradi.

M.S.