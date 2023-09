Furti in fuga a Lammari: ladri con gioielli in oro in fuga

Doppio furto, praticamente fotocopia, nel capannorese. Due appartamenti svaligiati nella zona di Lammari, il primo in via Lombarda. I soliti ignoti si sono introdotti all’interno dell’abitazione nel momento in cui non c’erano i proprietari. Solito modus operandi, con infissi forzati e stanze messe a soqquadro per scovare l’oro. Ladri che sono riusciti purtroppo nel loro obiettivo, poiché hanno trovato alcuni monili del metallo più prezioso.

Ai residenti, al loro ritorno, non è rimasto altro che prendere atto dell’irruzione subita e avvisare immediatamente i carabinieri i quali si sono recati prontamente sul posto per eseguire un primo sopralluogo di furto. Forse gli stessi autori protagonisti di un altro colpo, stavolta in via dell’Erta. Anche qui monili in oro il bottino e anche qui effrazione e caos in casa. Si visioneranno le immagini delle telecamere della videosorveglianza posizionate sulle strade principali per ricavare elementi utili per dare un nome ed un volto ai responsabili.

Indagini in corso a 360 gradi che dovranno stabilire se si è trattato dei soliti individui ad agire in entrambe le circostanze oppure no. Spesso accade che i malviventi prendano di mira strade intere, o comunque limitrofe.

M.S.