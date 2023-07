Lucca, gli odiosi furti nei cimiteri: individuati autore e ricettatori

Lucca, 7 luglio 2023 – I carabinieri della stazione di San Lorenzo a Vaccoli hanno denunciato tre uomini, autori e ricettatori dei proventi di furti avvenuti in alcuni cimiteri della zona.

L’operazione dell’Arma è avvenuta a conclusione di una complessa indagine che ha visto coinvolti un 49enne italiano, residente a San Giuliano Terme, per il reato di furto aggravato e altri due uomini, un 73enne ed un 47enne, entrambi residenti a Pisa, titolari di un’attività dedicata al commercio di metalli, al quale viene contestato il reato di riciclaggio.

L’operazione condotta dai carabinieri si è avvalsa delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, unitamente alle dichiarazioni di alcuni testimoni. Così, i militari dell’Arma hanno individuato il 49enne come presunto autore di alcuni furti in cimitero.

Si tratta, in particolare, del tentato furto di una statua in bronzo collocata su una tomba del cimitero di San Lorenzo a Vaccoli e di diversi furti avvenuti nel cimitero di Massa Pisana, nel periodo che va dal 30 marzo al 4 aprile scorsi, eventi che avevano visto sottratte statue e crocifissi in bronzo. I carabinieri hanno rapidamente monitorato l’uomo che per diverse settimane veniva sottoposto ad attività di pedinamento.

Ed è stato proprio grazie alla ricostruzione dei suoi movimenti che i militari, acquisendo ulteriori elementi a suo carico, ossia furti avvenuti nei cimiteri di Calci e Uliveto Terme, in provincia di Pisa, sono riusciti a risalire ad un’attività dedita al commercio di metalli in provincia di Pisa, individuando i due titolari.

A conclusione delle operazioni e delle risultanze delle attività svolte, lo scorso 27 maggio i carabinieri, su disposizione della Procura di Lucca, hanno eseguito le perquisizioni nell’abitazione del 49enne e presso l’azienda individuata, rinvenendo rispettivamente presso l’abitazione, diversi lumini, vetri per le lanterne funebri e spezzoni di marmo, sui quali erano ancora presenti le lettere in bronzo usate nell’arte funeraria e presso l’attività commerciale, ventuno vasi funebri in rame.

Nell’azienda sono inoltre intervenuti anche i militari della Stazione Carabinieri Forestali di Pisa, che si stanno occupando di tutti gli accertamenti in merito alla gestione dell’attività, in particolare attraverso verifiche di eventuali violazioni in materia ambientale.

L’operazione si è dunque avvalsa di una collaborazione dei carabinieri a livello interprovinciale che ha portato, in poco tempo, a individuare i responsabili dell’attività illecita, deferendoli all’autorità giudiziaria.