Non si fermano i furti a Barga: svaligiate altre tre abitazioni

Barga (Lucca), 7 gennaio 2024 – Nuova ondata di furti a Barga. Ben tre ne sono stati messi a segno nella sera della viglia della Befana e di sicuro c’è stato anche un altro tentativo andato a vuoto. I ladri hanno di nuovo preso di mira la zona residenziale del Piangrande. I furti sono avvenuti in una abitazione in via Mozza di Barga, in un’altra in via Pietro Groppi e poi anche in via XXV Aprile. Questo furto è stato scoperto qualche ora dopo gli altri, quando gli abitanti sono rientrati nell’abitazione, ma quasi sicuramente è stato messo a segno nelle solite ore degli altri due colpi che si erano verifica ti verso l’ora di cena in via Mozza e via Groppi. In tutte e tre le case i ladri hanno comunque agito indisturbati, con il fatto che i proprietari in quelle ore non si trovavano nelle abitazioni. Nei tre furti, denaro e oggetti di valore spariti e case completamente a soqquadro. Venerdì sera, dopo la notizia dei primi due furti si è di nuovo scatenata la caccia all’uomo anche della gente del posto, con le forze dell’ordine che hanno nuovamente intensificato i controlli sul territorio. Naturalmente sono in corso le indagini anche per questi tre furti, come per gli altri che si sono verificati nelle settimane scorse.

Barga sempre più presa di mira dai ladri e specialmente la zona del Piangrande è quella più colpita con anche i colpi messi a segno nei giorni del Natale.

Anche perché qui ci sono tante case che confinano con campi e boschi e quindi sono più probabili per i ladri, le vie di fuga. Ieri mattina si è svolto un summit tra il Comune di Barga e le forze dell’ordine con la sindaca Caterina Campani che ha incontrato il comandante della Compagnia Carabinieri di Castelnuovo, maggiore Biagio Oddo, il comandante della stazione di Barga M.llo Marcello De Cosmi ed il comandante della polizia municipale Nicola Giovannetti per stabilire eventuali azioni da intraprendere anche a sostegno della popolazione. Una di queste, forse per la prossima stetimana, sarà organizzare un incontro con i residenti.

La sindaca Caterina Campani si è detta esasperata dalla situazione: "Stiamo facendo tutto il possibile ed anche l’impossibile, con anche i nostri uomini impegnati in turni straordinari e spesso con anche noi amministratori sul territorio fino a notte tarda. I Carabinieri stanno facendo tutto il possibile; e vorrei rassicurare la gente sul fatto che le indagini stanno andando avanti e che non mancano gli spunti investigativi. Insomma, gli inquirenti non stanno brancolando nel buio, le piste da seguire ci sono"